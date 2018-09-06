Visa запустила в России сервис переводов по номеру телефона

В России запущен сервис, позволяющего осуществлять денежные переводы между картами Visa по номеру телефона без необходимости вводить 16-значный номер карты.

Сервис будет реализован в приложении Samsung Pay с применением технологии токенизации, сообщили РБК в пресс-службе Visa.

В целях безопасности при совершении перевода вместо данных банковской карты будет отправляться номер цифрового идентификатора — токена.

«Каждый токен уникален, поскольку генерируется для конкретного устройства и не может использоваться отдельно от него, что делает бесполезным перехват таких данных злоумышленниками, повышая безопасность платежного сервиса», — подчеркнули в Visa, добавив, что таким образом снижается риск компрометации платежных реквизитов.

Возможность перевода денег по номеру телефона предусмотрена во многих банковских мобильных и онлайн-приложениях. Но большинство банков предоставляют возможность перевода по номеру телефона только для карт, выпущенных ими самими.

В настоящее время российскую систему быстрых платежей, которая позволит всем банкам использовать номер мобильного в качестве идентификатора карточного счета, разрабатывает Центробанк. Она должна заработать в январе 2019 года и охватить большинство российских кредитных организаций.