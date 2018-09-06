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Forbes представил рейтинг самых богатых семей России

Российское издание журнала Forbes представило рейтинг богатейших семей страны.

На первое место Forbes поставил семью Гуцериевых, оценив их общее состояние в $5,97 млрд: основной владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев ($4,5 млрд), совладелец «Сафмара» Саит-Салам Гуцериев ($760 млн), гендиректор «Фортинвеста» Саид Гуцериев ($660 млн), гендиректор «М.Видео», племянник Михаила Гуцериева Билан Ужахов ($45 млн).

На второй строчке семья Ротенбергов с общим состоянием в $4,85 млрд: гендиректор клуба «Явара-Нева» Аркадий Ротенберг ($2,5 млрд), член совета директоров СМП банка Борис Ротенберг $1,2 млрд, председатель совета директоров «ЭнВиПи Инжиниринг» Игорь Ротенберг ($800 млн), дочь Аркадия Ротенберга Лилия ($300 млн).

На третьем месте с состоянием в $3,14 млрд семья Гапонцевых: гендиректор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев ($2,9 млрд) и его сын, частный инвестор Денис Гапонцев ($240 млн).

Следом идут семья Шаймиевых ($4,28 млрд) во главе с сыном экс-президента Татарастана, гендирекором «Татавтодор» Айратом Шаймиевым.

На пятом месте семья члена правления Kafijat Kft Мекдета Рахимкулова, общее состояние — $1,7 млрд. На шестом — представляющие группу РЕСО братья Сергей и Николай Саркисовы ($1,5 млрд)

Седьмое место — у семьи совладельца банка «Россия» Николая Шамалова ($1,47 млрд), восьмое — у клана Бажаевых во главе с президентом «Группы Альянс» Мусой Бажаевым ($1,41 млрд),

На девятом Зиявудин Магомедов и его брат Магомед (группа «Сумма» и «Кардо Альянс» соответственно), которые являются фигурантами уголовного расследования. Их общее состояние Forbes оценил в $1,4 млрд.

Замыкает десятку семья Зубицких — наследники покойного основателя «Группы Кокс» Бориса Зубицкого (общее состояние $1,4 млрд).

В рейтинге не оказалось совладельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, занимавших в прошлом году третью строчку рейтинга. Forbes связывает это с начавшейся в 2017 году санацией ПСБ, после которого братья «сразу же разделили бизнес».

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