Некоммерческие организации будут отчитываться в Минюст по новым формам

Минюст утвердил новые формы отчетности для некоммерческих организаций. Приказ от 16.08.2018 № 170 опубликован на Официальном портале правовой информации.
Утверждены ОН0001, ОН0002, ОН0003, ОР0001, СП0001, СП0002 и СП0003. Прежние формы, утвержденные приказом от 29.03.2010 № 72, утрачивают силу после вступления в силу нового документа.
Формы в Минюст представляются в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным. Однако сдавать их должны не все НКО. Те организации, у которых не было поступлений активов от граждан и организаций иностранного государства, учредителями или участниками которых не являются иностранцы, а общая сумма поступлений за отчетный год составляет меньше трех миллионов рублей, вместо отчетности подают заявление о соответствии требованиям законодательства и информация в произвольной форме о продолжении своей деятельности.
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!