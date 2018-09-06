Президентские поправки в закон о пенсионной реформе внесли в Госдуму

В Государственную Думу внесен пакет поправок к законопроекту о повышении пенсионного возраста внесен Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайтах Кремля и нижней палаты Парламента.Одновременно Владимир Путин своим распоряжением назначил Татьяну Голикову официальным представителем Президента при рассмотрении парламентом данных законопроектов.

Текст поправок пока не опубликован. Однако об их содержании рассказал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на брифинге в партии, передал ТАСС. Турчак пояснил, что это первый пакет поправок, его авторами стали более 30 депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Среди этих поправок — досрочное установление страховой пенсии (за два года до достижения пенсионного возраста) гражданам с большим трудовым стажем, таким стажем для мужчин станут 42 года, для женщин — 37 лет. Также среди поправок — сохранение сроков назначения накопительной пенсии (с 60 и 55 лет) гражданам, которые участвовали в ее формировании, рассказал секретарь «Единой России».

Турчак пообещал, что партия обеспечит принятие президентских поправок при рассмотрении законопроекта во втором чтении.