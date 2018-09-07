Путин внес законопроект об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу предпенсионеров

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект с поправками в Уголовной кодекс.

Согласно проекту, отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тыс. руб. (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев) или обязательные работы до 360 часов.

Под предпенсионным возрастом «понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости».