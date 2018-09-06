Жертв хакеров внесут в черный список?

Центральный банк опубликовал проект указаний, в соответствии с которым кредитные организации должны предоставлять регулятору данные о переводах, несанкционированных владельцами счетов. На основе данных, полученных от других банков ЦБ сформирует черный список клиентов, которым будет ограничено предоставление банковских услуг.

Целью внедрения указания в работу банков является борьба с кражей денег со счетов хакерами, но эксперты считают, что попасть в такой список могут добросовестные клиенты, т.к. их счета могут быть использованы злоумышленниками без их ведома.

Кроме того, законопослушные клиенты могут оказаться в черном списке по ошибке.

Механизма по исключению из списка не предусмотрено.