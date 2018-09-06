Клерк.Ру

Жертв хакеров внесут в черный список?

Центральный банк опубликовал проект указаний, в соответствии с которым кредитные организации должны предоставлять регулятору данные о переводах, несанкционированных владельцами счетов. На основе данных, полученных от других банков ЦБ сформирует черный список клиентов, которым будет ограничено предоставление банковских услуг.

Целью внедрения указания в работу банков является борьба с кражей денег со счетов хакерами, но эксперты считают, что попасть в такой список могут добросовестные клиенты, т.к. их счета могут быть использованы злоумышленниками без их ведома.

Кроме того, законопослушные клиенты могут оказаться в черном списке по ошибке.

Механизма по исключению из списка не предусмотрено. 

Подробности здесь.

Мнения

Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, .


Посетить семинар по теме «Блокировка счетов»

Все семинары по теме Блокировка счетов