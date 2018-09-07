Надежду Бабкину обвинили в отмывании бюджетных денег

Российское отделение Transparency International заявило о конфликте интересов у девяти депутатов Москвы и Московской области, пишет РБК. Среди них - руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина.

Бабкина является заместителем председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям. Театр, которым она руководит, подведомственен этому комитету.

«В качестве депутата Бабкина контролирует деятельность департамента культуры Москвы, который при этом является учредителем «Русской песни», — говорится в расследовании Transparency International.

Заключая договор с театром на выступление на его сцене, Бабкина должна согласовать этот договор с учредителем театра. «Они с чиновниками департамента культуры оказываются в ситуации кругового конфликта интересов», — утверждает Transparency International. По данным организации, с 2017 года Бабкина заключила по меньшей мере три аналогичных контракта общей суммой около 6,9 млн руб.

Еще одной причиной для конфликта интересов в организации назвали вопросы реализации билетов на театрально-зрелищные мероприятия, которые находятся в ведении комиссии по культуре, а значит, и самой певицы. Пресс-атташе заместителя председателя комиссии Мосгордумы Надежды Бабкиной Константин Филиппов сообщил РБК, что Бабкина «не комментирует» эту публикацию.