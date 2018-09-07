Не всем оборонщикам положена пониженная ставка по земельному налогу

Использование налогоплательщиком собственных земельных участков для ведения деятельности в области обороны и безопасности не дает ему право на применение пониженной ставки по земельному налогу. К такому выводу пришла ФНС России при рассмотрении жалобы организации.



Налогоплательщик в порядке приватизации получил земельные участки и расположенное на них имущество. Последнее он использовал для производства в области обороны и безопасности, в том числе для государственных оборонных заказов. Сама же организация включена в перечень стратегических предприятий. Поэтому налогоплательщик посчитал возможным применить пониженную ставку по налогу для ограниченных в обороте земельных участков, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд (абз. 5 пп. 1 п. 1 ст. 394 Налогового кодекса).



По результатам проверки инспекция сделала вывод, что предприятие не вправе применять такую налоговую ставку для земельных участков, принадлежащих ему на праве частной собственности. Налогоплательщик не согласился с этим и обжаловал решение налогового органа.



При рассмотрении жалобы ФНС России указала, что земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность (п. 2 и п. 5 ст. 27 Земельного кодекса). Для применения пониженной налоговой ставки земельный участок должен быть ограничен в обороте и предоставлен для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

ФНС России пришла к выводу, что предприятие неправомерно уплачивало налог в заниженных размерах, так как его земельные участки находятся в частной собственности и не обременены ограничениями в обороте. Аналогичная позиция изложена и в Определении Верховного суда Российской Федерации.