Как перерегистрировать ККТ при замене фискального накопителя

Налоговики Амурской области рассказали о том, как действовать при замене фискальных накопителей, установленных в онлайн-кассах

Для перерегистрации контрольно – кассовой техники пользователь кассы обязан подать соответствующее заявление одним из удобных ему способов:

на бумажном носителе в любой территориальный налоговый орган;

в электронной форме через кабинет контрольно – кассовой техники на сайте ФНС России www.nalog.ru. Датой подачи заявления считается дата его размещения в кабинете ККТ.

При установке нового фискального накопителя нужно сформировать на ККТ следующие отчеты:

о регистрации или об изменении параметров регистрации ККТ в связи с заменой фискального накопителя;

о закрытии фискального накопителя.

Пользователи при перерегистрации ККТ (в связи с заменой фискального накопителя), которая применялась в автономном режиме, обязаны осуществить считывание данных всех фискальных документов, содержащихся в накопителе, и представить их в электронной форме одновременно с заявлением о перерегистрации на бумаге или через кабинет контрольно-кассовой техники.



Считать данные можно в организациях, реализующих контрольно – кассовую технику, так и во всех территориальных налоговых органах. Для получения фискальных данных, достаточно к фискальному накопителю присоединить специальный USB-адаптер.

В случае если кассовый аппарат не будет перерегистрирован после истечения срока действия фискального накопителя, пользователю ККТ грозит штраф, предусмотренный частью 2 статьи 14.5 КоАП РФ: