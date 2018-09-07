Как перерегистрировать ККТ при замене фискального накопителя

Налоговики Амурской области рассказали о том, как действовать при замене фискальных накопителей, установленных в онлайн-кассах
Для перерегистрации контрольно – кассовой техники пользователь кассы обязан подать соответствующее заявление одним из удобных ему способов:
- на бумажном носителе в любой территориальный налоговый орган;
- в электронной форме через кабинет контрольно – кассовой техники на сайте ФНС России www.nalog.ru. Датой подачи заявления считается дата его размещения в кабинете ККТ.
При установке нового фискального накопителя нужно сформировать на ККТ следующие отчеты:
- о регистрации или об изменении параметров регистрации ККТ в связи с заменой фискального накопителя;
- о закрытии фискального накопителя.
Пользователи при перерегистрации ККТ (в связи с заменой фискального накопителя), которая применялась в автономном режиме, обязаны осуществить считывание данных всех фискальных документов, содержащихся в накопителе, и представить их в электронной форме одновременно с заявлением о перерегистрации на бумаге или через кабинет контрольно-кассовой техники.
Считать данные можно в организациях, реализующих контрольно – кассовую технику, так и во всех территориальных налоговых органах. Для получения фискальных данных, достаточно к фискальному накопителю присоединить специальный USB-адаптер.
В случае если кассовый аппарат не будет перерегистрирован после истечения срока действия фискального накопителя, пользователю ККТ грозит штраф, предусмотренный частью 2 статьи 14.5 КоАП РФ:
- для юридического лица сумма штрафа составит от трех четвертых до одного размера суммы расчета, осуществленного с использованием наличных денежных средств и (или) электронных средств платежа без применения ККТ, но не менее 30 тыс рублей;
- для индивидуального предпринимателя сумма штрафа составит от одной четвертой до одной второй размера суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, но не менее 10 тыс рублей.
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