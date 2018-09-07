Уральской сети «Монетка» досчитали налоги за оптимизацию налогов через роялти

Свердловские налоговики усомнились в законности схемы оптимизации налогообложения, при которой используется уплата роялти иностранной компании за товарный знак торговой сети «Монетка». Об этом пишет «КоммерсантЪ-Урап».

МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам Свердловской области провела выездную налоговую проверку в отношении ООО «Элемент-Трейд» (юридическое лицо торговой сети «Монетка»).

По итогам надзорных мероприятий, фискальный орган вынес акт о доначислении компании НДС в сумме 27 млн руб. и налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ, в сумме 66,7 млн руб.

Это стало известно из материалов Арбитражного суда Свердловской области, где компания оспаривает продление фискальным органов срока проведения проверочных мероприятий (продлевался уже несколько раз).

На данный момент МИФНС в рамках дополнительных мероприятий исследует документы, допрашивает свидетелей и проводит экспертизы. В частности, для проверки фактического движения денег налоговики запросили у «компетентных органов Швейцарии» данные о движении денег на счетах банка Credit Suisse AG.

По мнению экспертов, пока окончательные выводы об обоснованности претензий налогового органа делать преждевременно в связи с тем, что фактически проверка еще не завершена. «Однако уже сейчас понятно, что претензии налогового органа аналогичны тем, что были предметом рассмотрения в арбитражном суде в 2010 году. Тогда суд первой инстанции принял решение в пользу налогоплательщика, а суды апелляционной и кассационной инстанции оставили жалобы инспекции на решение суда без удовлетворения», — пояснил партнер, руководитель налоговой практики федеральной юридической компании «Арбитраж.ру» Денис Черкасов.

По его словам, с точки зрения законодательства действия налогоплательщика соответствуют порядку налогообложения, предусмотренному Налоговым кодексом РФ и заключенному в 1998 году между правительствами РФ и Кипра соглашению «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал».

«Более 10 лет судебную практику по необоснованной налоговой выгоде формировало постановление пленума ВАС РФ № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», но в 2017 году была введена новая статья Налогового кодекса 54.1, которая в значительной степени повлияла на судебную практику, усложнив положение налогоплательщика, спорящего с налоговым органом«,— отметил он.

По мнению эксперта, если дело дойдет до суда, то налоговой инспекции, в подтверждении своих выводов, нужно будет представить доказательства отклонения от предписанных налоговым законодательством правил, отсутствия у «Элемент-Трейд» разумной деловой цели уплачивать роялти иностранной компании и что основной целью выплаты роялти является неуплата налога. В противном случае выводы инспекции в части доначисления налога на прибыль не могут быть признаны обоснованными.