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Физлицам вовремя уплатившим налог, не смогут его пересчитать в сторону увеличения

Федеральная налоговая служба напомнила о вступлении с 1 января 2019 года в силу положения Федерального закона от 03.08.2018 № 334-ФЗ об изменении порядка перерасчета местных налогов на недвижимость физлиц — земельного налога и налога на имущество.

Для перерасчета указанных налогов установлены ограничения:

  • Перерасчет налогов может выполняться не более чем за три налоговых периода, предшествующих году направления налогового уведомления.
  • Не допускается перерасчет, если последний влечет увеличение ранее уплаченных сумм указанных налогов.

Например: собственник земельного участка в 2018 году полностью оплатил земельный налог согласно налоговому уведомлению. Начиная с 2019 года перерасчет оплаченного налога, например, в связи с выявленной в значении кадастровой стоимости участка ошибкой, нельзя будет произвести, если такой перерасчет ухудшит положение налогоплательщика, то есть приведет к увеличению уплаченного налога.

Подробности здесь.   

 

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