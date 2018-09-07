Еще один туроператор объявил о прекращении деятельности

На сайте туроператора «Danko» появилось сообщение о том, что он прекращает деятельность.
«В связи со сложившимися неблагоприятными рыночными условиями туроператор Danko останавливает свою деятельность, начиная с 7 сентября 2018 года. Все продажи с этого дня будут прекращены. Туры, которые начинаются с 8 сентября 2018 года, будут аннулированы», — говорится в сообщении на сайте компании.
Там же опубликовано заявление Генерального директора ООО «ДАНКО Трэвел Компани» Оксаны Люлинцева, которая объясняет этот шаг. В качестве причины названа сложная рыночная ситуация.
Все туристы, забронировавшие и оплатившие туристский продукт у туроператора DANKO на будущий период, застрахованы в страховой компании АО «ЕРВ Туристическое Страхование» на общую сумму 50 млн. рублей. Этих денег полностью хватит, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг, утверждается на сайте компании.
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