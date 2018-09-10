Не забудьте сдать СЗВ-М за август

Срок представления страхователями ежемесячной отчетности «Сведения о застрахованных лицах» по форме СЗВ-М — не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом — месяцем.

Так как 15 сентября приходится на выходной день, субботу, то СЗВ-М за август 2018 года необходимо представить не позднее 17 сентября.



За непредставление в установленные сроки индивидуальных сведений либо представление страхователем неполных и (или) недостоверных сведений о застрахованных лицах, страхователь несет ответственность в соответствии со ст. 17 Федерального закона № 27-ФЗ от 01.04.1996 г. «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Кроме того, к должностному лицу, допустившему нарушение законодательства, применяется административный штраф в размере от 300 до 500 рублей.