Самозанятых иностранцев могут заставить платить страховые взносы авансом

МВД опубликовало уведомление о разработке законопроекта с поправками в статью 227.1 Налогового кодекса. Министерство хочет ввести для самозанятых иностранных граждан фиксированные авансовые платежи во внебюджетные фонды на период действия разрешения на временное проживание и вида на жительство по аналогии с патентной системой.

На территории Российской Федерации на основании разрешения на временное проживание находится более 530 тысяч человек, на основании вида на жительство — более 600 тысяч. По экспертным оценкам около половины вышеуказанных лиц являются самозанятыми. При этом ими используется медицинское и социальное обеспечение, в том числе детьми посещаются детские сады, школы и т.д.

Каким образом предполагается выявлять самозанятых иностранных граждан пока непонятно, текст законопроекта еще не опубликован. Но вполне возможен вариант, что аванс по взносам заставят платить абсолютно всех иностранцев, получающих разрешение на временное проживание или вид на жительство. И изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» тоже уже готовятся, уведомление об этом также размещено на портале проектов НПА.