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У малых предприятий появится «подушка безопасности»

Федеральным законом № 322-ФЗ от 03.08.2018 с 1 января 2019 года в систему страхования вкладов будут включены, в том числе, малые предприятия. Физические лица и ИП уже включены, а теперь включат малые предприятия. Соответственно, если вы — малое предприятие, а ваш банк разорится, то Агентство по страхованию вкладов вернет вам денежку.

Что нужно, чтобы вы были застрахованы? Для этого нужно, чтобы ваша организация была включена в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Что касается банков, банки должны обеспечить поддержание в актуальном состоянии сведений о вкладчиках — малых предприятиях. Право на возмещение по вкладам может возникать у малого предприятия только при условии его включения в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства на день наступления страхового случая. Если банк выходит из Агентства по страхованию вкладов, он должен об этом всех уведомить и т.д.,

— Владимир Туров

 

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