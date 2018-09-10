У малых предприятий появится «подушка безопасности»

"Никогда такого не было, и вот опять!"(с)
Вот именно! Что именно? Дурацкие СанПины что ли? По десятому кругу пойдем? Регионы могут ...
Над.К, Вы писали:glav=buh, я лично нет. Причем тут моя деятельность? Мы обсуждаем торт...
glav=buh, Вы писали:Над.К, Вы писали:4% - это что? Тоже грабеж? Ну что бы вы тут от радост...
glav=buh, я лично нет. Причем тут моя деятельность? Мы обсуждаем тортики. Которые, в с...
glav=buh, Вы писали:4% - это что? Вот вопрос. Без минимального взноса, можно показать 10000...
Над.К, Вы писали:4% - это что? Тоже грабеж? Ну что бы вы тут от радости за народ со стула ...
4% - это что? Тоже грабеж? Ну что бы вы тут от радости за народ со стула не упали - под са...
https://news.mail.ru/society/34692948/?frommail=14% - это что? Тоже грабеж? Кто-то выше писал о д...
IriEro, Вы писали:То есть Вам искренне нравятся те, кто, по Вашим же словам, должен Вам по гроб ж...
"Кто сказал что мне не нравятся вязальщицы кофточек и домашние кондитеры? Вы бредите?"То есть Вам...
Это же смешно. Зачем они так делают? :-)
АДИМ, Вы писали:А как, по-Вашему, следует распределять между гражданами ту часть бюджета, которая...
devasman, Вы писали:VikaV2193, Вы писали:Государство должно много чего, в том числе и бесплатную ...
ToT, Вы писали: где-нибудь под Саратовом. Может быть лучше в Калифорнии? Дорого больно
IriEro, Вы писали:devasman, Вы писали:Даже не о чем говорить.Бестолковые нытики.Вчера были митинг...
VikaV2193, Вы писали: Это экстремизм! В конституцию уже вносились правки, никакого экст...
IriEro, Вы писали:Почитайте историю, революции начинались именно с мирных митингов и демонстраций...
Добрый день. Не совсем понял, надо платить ввозной НДС при импорте товаров через таможню РФ тольк...
меня справедливый взгляд, и если конституция не справедлива - долой такую конституцию. Это...
VikaV2193, Вы писали: У Вас неправильный взгляд. У меня справедливый взгляд, и если кон...
где-нибудь под Саратовом. Может быть лучше в Калифорнии?
devasman, я знаю, что такое митинг, не надо мне определения с Академика цитировать. Почитайте ист...
Альтернатива, Вы писали:ЛПХ спасет всех!!! законно ничего не платишь. Точно. Пора присматрив...
Но, на мой взгляд, если здоровый работоспособный человек не работает и ничего не платит в бюджет...
IriEro, Вы писали:разжигаете искру революции, призываете на баррикады... Митинг - это не революци...
devasman, Вы писали:Даже не о чем говорить.Бестолковые нытики.Вчера были митинги против повышения...
MissCherie, Вы писали:Вот и чиновники московские тоже не ориентируются, что за пределами Москвы д...
y.ponomarev, Вы писали:Это же так просто найти рынок сбыта в небольшом городе) Расска...
VikaV2193, Вы писали:Государство должно много чего, в том числе и бесплатную медицину всем гражда...
АДИМ, Вы писали:бюджет должен обеспечить функционирование (т.е. возможность жить достойно) гражда...
Поддерживать акции человека, который поддерживал Фейгина и Мальцева может только дегенерат.
Пока...
Даже не о чем говорить.Бестолковые нытики.Вчера были митинги против повышения пенсионного возраст...
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