У малых предприятий появится «подушка безопасности»

glav=buh Над.К, Вы писали:4% - это что? Тоже грабеж? Ну что бы вы тут от радости за народ со стула ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Над.К 4% - это что? Тоже грабеж? Ну что бы вы тут от радости за народ со стула не упали - под са... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

devasman IriEro, Вы писали:То есть Вам искренне нравятся те, кто, по Вашим же словам, должен Вам по гроб ж... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

IriEro "Кто сказал что мне не нравятся вязальщицы кофточек и домашние кондитеры? Вы бредите?"То есть Вам... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Комета ToT, Вы писали: где-нибудь под Саратовом. Может быть лучше в Калифорнии? Дорого больно Самозанятых иностранцев могут заставить платить страховые взносы авансом

historyfoto Да похоже на то Хроники лаборатории. Детство

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IriEro devasman, я знаю, что такое митинг, не надо мне определения с Академика цитировать. Почитайте ист... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

VikaV2193 Но, на мой взгляд, если здоровый работоспособный человек не работает и ничего не платит в бюджет... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

devasman MissCherie, Вы писали:Вот и чиновники московские тоже не ориентируются, что за пределами Москвы д... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты