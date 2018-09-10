Порядок продажи и возврата театральных билетов изменят

Правительство предлагает изменить правила реализации и возврата билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские и зрелищно-развлекательные мероприятия. Проект с поправками в закон о культуре был внесен в Госдуму в прошедшую пятницу, 7 сентября.

Согласно положениям законопроекта, реализацией билетов смогут заниматься только организации культуры, осуществляющие деятельность в области исполнительских искусств (музеи) или уполномоченные такой организацией лица на основании договора.

В случаях отмены, замены или переноса культурных мероприятий посетителю будет возмещаться полная стоимость билета самой организацией или лицом, уполномоченным на реализацию билетов. Но для возврата потребуется удостоверение личности.

Организации и музеи получат право продавать именные билеты. Т.е. посетить мероприятие по такому билету сможет только то лицо, на которое будет выписан билет.

Главная цель законопроекта - борьба с нелегальной торговлей билетами.