Офшор есть, а острова нет: первый российский САР создан на несуществующем географическом объекте

Президент России Владимир Путин больше месяца назад подписал закон о создании специальных административных районов (САР) — офшоров на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде.

Первыми переехать на Октябрьский решили UC Rusal и энергетическая «дочка» ее основного (48,13%) акционера En — компания En Holding, пишет газета «Ведомости». Но оказалось, что переезжать некуда — острова Октябрьский в Калининграде нет. Такого географического объекта не существует, есть просто историческое название.

В Минэкономразвития пояснили, что это часть Московского района Калининграда. При определении территории САРа использовалось общеизвестное название, а определить границы района необходимо местными актами. Сейчас эта работа ведется, юридически остров будет обособлен к моменту появления первых резидентов, отмечает представитель ведомства.

Вопрос о присвоении исторически сложившегося наименования «остров Октябрьский» уже вынесен на заседание городского совета 12 сентября, следует из опубликованной повестки.

Пакет законов о «русских офшорах», принятых Госдумой в июле этого года, предоставляет возможность иностранным компаниям сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ (редомициляция) и получить статус международной компании. Для этого не потребуется ликвидация компании за рубежом, достаточно снять ее там с регистрации, зарегистрировать в САР и получить статус международной компании.