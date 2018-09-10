Что ждет клиентов Бинбанка после присоединения к Банку «Открытие»

С 1 января 2019 года Банк «Открытие» и Бинбанк объединятся. Такое решение было принято Центробанком еще в феврале 2017 года. Что ждет клиентов Бинбанка в переходный период, рассказала пресс-служба банка.

Реквизиты счетов, открытых в Бинбанке, изменятся. При этом полноценно работать они будут еще в течение трех месяцев после наступления нового года. За это время клиенту необходимо будет уведомить контрагентов о смене реквизитов банка.

Региональная сеть Бинбанка будет объединена с отделениями «Открытия». Сеть объединенного банка будет включать более 950 офисов по всей стране. Однако явно не все офисы Бинбанка будут сохранены. Бухгалтеры в Фейсбуке уже пишут о том, что дополнительные офисы закрываются, а договоры с клиентами расторгаются.

А вот опасаться владельцам пластиковых карт Бинбанка нечего - они будут работать до конца срока их действия. После его окончания клиентам будут предложены продукты из карточной линейки банка «Открытие». Так же ничего не изменится для клиентов, имеющих кредиты и депозиты в Бинбанке.