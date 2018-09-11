Как внести изменения в ЕГРЮЛ при переходе доли в уставном капитале ООО к наследнику

Доли в уставном капитале ООО переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юрлиц, являвшихся участниками общества, если иное не предусмотрено уставом ООО.

Уставом общества может быть предусмотрено, что переход доли в уставном капитале общества к наследникам допускаются только с согласия остальных участников общества.

Для внесения в ЕГРЮЛ соответствующих изменений необходимо представить заявление по форме Р14001.

В течение 3 дней с момента получения согласия участников общества, общество и орган, осуществляющие госрегистрацию юрлиц, должны быть извещены о переходе доли или части доли в уставном капитале путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, подписанного наследником или до принятия наследства исполнителем завещания, либо нотариусом, с приложением документа, подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей.

Об этом сообщает ФНС в письме № ГД-3-14/5820@ от 23.08.2018.

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариус, удостоверивший договор об отчуждении доли или части доли в уставном капитале общества или акцепт безотзывной оферты, в течение 2 рабочих дней со дня данного удостоверения, если больший срок не предусмотрен договором, подает в орган, осуществляющий госрегистрацию юрлиц, заявление о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.