За нарушения в бухотчетности госсектора бухгалтеру будут грозить значительные штрафы

В России появятся штрафы за нарушение бюджетной и бухгалтерской отчётности организациями государственного сектора. Соответствующий законопроект, подготовленный Правительством, Госдума приняла в первом чтении.

Нарушения порядка составления отчётности законопроектом классифицируются в зависимости от степени её искажения в процентном или денежном измерении, пишет «Парламентская газета».



За незначительное искажение показателей в отчётности на должностных лиц будет наложен штраф до 5 тысяч рублей либо вынесено предупреждение, если же произошли искажения информации об активах, обязательствах или финансовом результате, штраф составит до 30 тысяч рублей, за грубое искажение показателей придётся отдать до 50 тысяч рублей.

За непредставление отчётности либо нарушения сроков её предоставления, штраф составит до 30 тысяч рублей. Под незначительным искажением понимается искажение не менее 1% и не более 10% в общей сумме не более 100 тысяч рублей, не более 1% — притом что общая сумма искажений не превышает 1 млн рублей.



К значительным искажениям отнесены те, что изменились более чем на 10% и на сумму более 100 тысяч рублей либо не более чем на 10% и превышающее 1 млн рублей. Грубое искажение — занижение сумм налогов и сборов на сумму более 1 миллиона рублей, а также включение в отчётность неподтверждённых показателей. Если должностные лица исправят свои ошибки, то будут освобождены от ответственности.

Заметим, что в отличии от ныне действующей ответственности для должностных лиц, в проекте отсутствует дисквалификация. Т.е. за повторное нарушение, выразившееся в грубом нарушении правил бухучета и отчетности должностное лицо коммерческой организации могут дисквалифицировать, а должностное лицо организации госсектора - нет.