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Утвержден размер МРОТ на 2019 год

Минтруд установил размеры прожиточного минимума за II квартал 2018 года. Приказ от 24.08.2018 № 550н официально опубликован 10 сентября

В целом по Российской Федерации прожиточный минимум составил: на душу населения 10 444 рублей, для трудоспособного населения – 11 280 рубля, пенсионеров – 8 583 рублей, детей – 10 390 рублей.

Начиная с 1 января .2019 года, МРОТ устанавливается в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за второй квартал предыдущего года. Таким образом, МРОТ в 2019 году будет равен 11 280 рублям.


 

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