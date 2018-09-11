Утвержден размер МРОТ на 2019 год

Bobian, Вы писали:А работяги будут с протянутой рукой стоятьУ нас шкала НДФЛ вовсе не плоская!)Те...
Уже прислали , у нас в Краснодарском крае быстро
вывод дешевле 183 дня прожить любому иностранцу который решил купить а потом продать имущество. А...
https://www.klerk.ru/buh/news/477659/#op348757пенсионному фонду ну очень нужны ваши денюжки, очен...
А расчётные листки для кого? Почему ни один из 500 человек не сверил хотя б раз за столько времен...
Ладно ли с головушкой у бизнесмена?
Над.К, Вы писали:Камни, шашки и бутылки в милицию никто не кидал Я лично там не присутство...
про материальные ценности. Очень часто, как раз наоборот, двери ставят и делают ремонт директору)...
У меня задача эту власть запугать, что б одумалась. Они даже нешевельнутся, а тут запугать ...
А там, кстати, проще замутить))) Вот, реальный случай - на предприятии около 500 человек, в...
Вы зарегистрированы как глава КФХ? Да, вы должны раз в год сдать расчет по страховым взносам, даж...
Над.К, Вы писали:Где здесь написано, что платежи в ФОМС входят в 4% Об этом раньше говорили...
Добрый день!Подскажите пожалуйста!У меня ИП (КФХозяйство) на УСН 6%. Плачу страховые взносы за се...
Nаdine, причем тут оптимисты и пессимисты, если о том, что будет входить в налог Минфин уже сообщ...
Ставку налога установят на уровне 4%. Она не будет зависеть от того, кому оказываются услуги - юр...
ale96433132, Вы писали:Вот последняя новость. В ответ на расследование о коррупции (с документаль...
Эту фразу можно трактовать двояко :) Оптимисты считают, что взносы в ФОМС будут входить в 4...
Где здесь написано, что платежи в ФОМС входят в 4% Об этом раньше говорили и писали. Речи о...
От Варламова из ЖЖ."Любой человек или группа людей имеет право на мирный протест. Задача
властей...
Численность того и другого для начала сравните, считать вроде умеете? Не могу сравнить. Пос...
Убрать нужно лишь причину расторжения трудовых отношений между человеком и организацией.Вот напри...
Трудовые должны остаться только в электронном виде. В виде реестра в ПФ, к которому мог бы получи...
Над.К, Вы писали:Не думаю. 4% налог + взносы в ФОМС (в статье написано, что они таки будут) &nbs...
Вот последняя новость. В ответ на расследование о коррупции (с документальными доказательствами, ...
И она очень старается, т.к. детей четверо, а доходы мужа с кризисом сильно упали. Вот именн...
Когда такое было? Вы опять мечетесь между плохим пастухом и чуть менее плохим? Действительно, а ...
Судя по возрасту ЕГЭ тут совершенно не причём. Редактор статьи или глуповат или потерялся во врем...
ZhP, Вы писали:Бухгалтер одного из наших клиентов похитил более 3 млн. рублей, выдавая зарплату. ...
пачка муки 2 кг 70 руб., пачка масла 100 руб Какой-то бомжатский ассортимент Вы предлагаете...
Когда всё более менее относительно справедливо Когда такое было? Вы опять мечетесь между пл...
MissCherie, Вы писали:Если домашний тортик стоит 2 тыс рублей, я думаю что стоимость продуктов на...
Камни, шашки и бутылки в милицию никто не кидал - я вас верно понял? Кстати, это вполне мог...
Вы, наверняка, удивитесь, узнав , что как раз разрешение он таки получает регулярно. Ага. В...
ronics, Вы писали:Если домашний тортик стоит 2 тыс рублей, я думаю что стоимость продуктов на нег...
Про предложенные альтернативы...У нас в самаре КПРФ тоже отказали в митинге в городе и рпедложили...
Если домашний тортик стоит 2 тыс рублей, я думаю что стоимость продуктов на него около 1 тыс., а ...
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