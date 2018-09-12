Главбух из провинции ищет работу в Москве. На какой оклад можно рассчитывать?

Читательница нашего форума, главбух из провинции, намеревается переехать в Москву и потому ищет работу с зарплатой от 90 тыс. рублей. Легко ли найти такую и какие трудности придется преодолеть? С такими вопросами она обратилась к бывалым.

Московские главбухи умудренные опытом отмечают, что одна из трудностей – это большие временные затраты на проезд до работы и обратно.

Кроме того, как выяснилось в ходе обсуждения, работодатели неохотно берут на должность главбуха провинциалов, доселе не имеющих опыта работы в Москве. Также трудности при трудоустройстве могут испытывать кандидаты в возрасте за 40 лет.

Что касается размера зарплаты, то по сведениям наших читателей, с этим сейчас негусто даже в Москве - средний ценник на главбуха – 60 тыс. за работу на условиях полного рабочего дня.

То, что выше 80- это или 1 с более-менее оборотами, или строительство-производство-общепит, или группа до 10 шт, но как правило есть бухи (1-2) в подчинении

От 100 тр - уже могут запросить инязык.

От 150 - это и МСФО, и язык (а то и 2). Есть и 250+ конечно... - Тавита

А как вы считаете, реально ли иногороднему главбуху найти работу в Москве с более-менее достойной зарплатой?

Поделитесь своим мнением на этот счет и дайте совет коллеге из провинции.

Обсуждение происходит в теме форума «Шансы найти работу в Москве».