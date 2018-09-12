Как посчитают НДФЛ с процентов по вкладу, если договор заключил доверительный управляющий

Минфин в письме № 03-04-06/60476 от 24.08.2018 пояснил, как облагаются доходов в виде процентов по вкладам в банках по договорам, заключенным доверительным управляющим.

Особенности определения налоговой базы по НДФЛ при получении доходов в виде процентов, получаемых по вкладам физлиц в банках, предусмотрены статьей 214.2 НК.

Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему.

Пунктом 3 статьи 1012 ГК установлено, что сделки с переданным в доверительное управление имуществом доверительный управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве такого управляющего.

Таким образом обложение НДФЛ доходов в виде процентов по вкладам в банках по договорам, заключенным доверительным управляющим, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 214.2 НК.