В какой филиал ФСС обращаться московским организациям

В связи с переходом филиала № 11 Московского Отделения ФСС на работу в режиме «Бэк-офис», прием граждан и организаций, зарегистрированных в филиале № 11, по всем вопросам будет производится в филиалах №№ 3, 6, 7, 8, 13, 27, 34, 39, 40 Отделения ФСС.

Эти филиалы открыты на прием граждан и организаций без территориальной привязки.

А также прием будет осуществляться в Клиентском центре Отделения ФСС по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, дом 1, стр. 1, 1 этаж (ЦАО).

Напомним, недавно произошло перераспределение московских страхователей между филиалами Отделения ФСС.

Новый филиал вы сможете узнать, набрав регистрационный номер ФСС или ИНН на главной странице отделения ФСС. В верхнем левом углу, под Бегущей строкой, есть поисковое окно «Найдите свой филиал».