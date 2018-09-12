Как нужно понимать статью 12 НК РФ или «Путин отменил налоги»

Владимир Туров, практикующий и ведущий специалист по планированию налогов, в своей статье: «Путин отменил налоги. Ура!», комментирует статью 12 НК РФ.

Дело в том, что формулировка статьи дает простор для трактовок.

Впункте 1 статьи 12 НК РФ сказано: «В Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и сборов: федеральные, региональные и местные». В пункте 2 статьи 12 НК РФ написано, что признается федеральными налогами и сборами, в пункте 3 – что признается региональными налогами и сборами, а в пункте 4 – что признается местными налогами и сборами.

Пункт 6 статьи 12 НК РФ гласит: «Не могут устанавливаться федеральные, региональные или местные налоги и сборы, не предусмотренные настоящим Кодексом».

Так вот, по моему мнению, речь идет о том, что федеральные, региональные и местные налоги и сборы могут быть отменены отдельным нормативно-правовым актом, вносящим изменения в действующую редакцию Налогового кодекса. Т.е. федеральные, региональные и местные налоги и сборы могут быть отменены или введены новые только настоящим Кодексом. Именно эта трактовка, по моему мнению, является правильной. А не та трактовка, которая написана здесь, — Владимир Туров

Почему, по мнению эксперта, в законодательном акте такая формулировка, узнайте из статьи.