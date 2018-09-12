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В Гражданском кодексе появится новая глава, посвященная финансовому лизингу

Часть вторая Гражданского кодекса РФ дополнится новой главой 43.1 «Финансовый лизинг».

Соответствующие поправки опубликованы сегодня Минфином на федеральном портале проектов НПА. Цель поправок – совершенствование гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности. Необходимо законодательное закрепление де-факто сложившегося в России перехода лизинга от арендной модели правового регулирования финансового лизинга к модели обеспеченного финансирования, в соответствии с которым право собственности на предмет лизинга приобретается лизингодателем для целей обеспечения денежного обязательства лизингополучателя по возврату предоставленного ему финансирования.

Закрепление предлагаемых законопроектом изменений в отечественном законодательстве позволит разрешить проблемы правового регулирования, накопившиеся после последнего пересмотра лизингового законодательства в 2002 году, сформировать прозрачную, полноценную и непротиворечивую нормативно-правовую базу лизинга, снизить избыточные риски сторон договоров финансового лизинга, а также повысить привлекательность таких договоров.

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