В Гражданском кодексе появится новая глава, посвященная финансовому лизингу

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ananasik-s yganka, Вы писали:Уже прислали , у нас в Краснодарском крае быстро а почему они вам это прис... Роструд передал в службу занятости списки компаний с сотрудниками предпенсионного возраста

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rousse Платежек нужно было 5 штук - по одной плательщику и получателю, по одной их банкам и одну в РКЦ. ... О чем ностальгируют бухгалтеры: раньше было проще?

natalisa52 ale96433132, Если начнут всех сажать, то у нас свобода превратиться в зону, а зона в свобод... Роструд передал в службу занятости списки компаний с сотрудниками предпенсионного возраста

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sv777 ну опять же, как контролировать потоки? Выписки каждый день смотреть не каждый будет, хотя,... Самые распространенные способы мошенничества со стороны бухгалтеров

ale96433132 Путин и без Навального всё это знает. Только если их всех сажать- кто у руля останется.? Можно по... Роструд передал в службу занятости списки компаний с сотрудниками предпенсионного возраста

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Вислоухая В общем, всё описанное в статье от того, что у какого-то недобросовестного человека неконтролируе... Самые распространенные способы мошенничества со стороны бухгалтеров

Надежда-25 sv777, Вы писали:ВаляЧел, Вы писали:Ну или вот еще - если всего один ГБ, который все делает, в то... Самые распространенные способы мошенничества со стороны бухгалтеров

ВаляЧел Вот еще прикол вспомнился. Если очень вкратце - одна ГБ небольшой провинциальной строительной фир... Самые распространенные способы мошенничества со стороны бухгалтеров

ВаляЧел Ребята, за что купила, за то и продаю. А такие директора еще встречаются... Самые распространенные способы мошенничества со стороны бухгалтеров

natalisa52 Не будьте такими наивными. Такие суммы без директора не пройдут. Просто,когда директора при... Самые распространенные способы мошенничества со стороны бухгалтеров

sv777 ВаляЧел, Вы писали:Ну или вот еще - если всего один ГБ, который все делает, в том числе и платежи... Самые распространенные способы мошенничества со стороны бухгалтеров

ВаляЧел Вислоухая, Ну потом-то, наверное, уже и просматривал... Да, есть такие фирмы, которые не замечают... Самые распространенные способы мошенничества со стороны бухгалтеров