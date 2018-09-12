Сколько фиксированных взносов будут платить ИП в 2019 году

С 1 января 2018 года размер страховых взносов, уплачиваемых ИП на свое страхование, не зависит от установленного размера МРОТ. Суммы взносов указаны в статье 430 Налогового кодекса.

В 2019 году ИП придется уплатить взносы на пенсионное страхование в следующем размере:

29 354 руб., если доход плательщика за расчетный период не превышает 300 000 руб.;

29 354 руб. плюс 1 % от суммы дохода плательщика, превышающей 300 000 руб. за расчетный период, если его доход превышает 300 000 руб. за это время.

При этом размер страховых взносов за расчетный период не может превышать восьмикратного фиксированного размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Т.е. максимальный размер взносов на пенсионное страхование в 2019 году составит 29354 х 8 = 234 832 руб.

Размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование в 2019 год составит 6 884 руб.

В случае регистрации ИП в течение года или, наоборот, прекращения деятельности и исключения ИП из ЕГРИП, взносы не платятся за полный год. Размер страховых взносов, подлежащих уплате в таком случае, определяется пропорционально количеству календарных месяцев деятельности. За неполный месяц деятельности размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца.

Рассчитать взносы за неполный год можно с помощью Калькулятора фиксированных взносов.