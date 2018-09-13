Кто платит НДФЛ при договоре цессии, если цессионарий - физлицо

ООО выдало заем предпринимателю, а затем частично переуступило право требования физлицу. Причем ИП-заемщик об этом не знает. Эта информация держится в тайне. ИП продолжает платить старому заемщику, не зная, что новым кредитором фактически является физлицо. ООО передает деньги, полученные от заемщика, новому кредитору – физлицу. Является ли в этой ситуации ИП налоговым агентом по НДФЛ? Может ли эту обязанность выполнять ООО?

Эти вопросы были направлены в Минфин, который ответил на них в письме № 03-04-06/60218 от 23.08.2018.

При уступке прав требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) доход у физлица - нового кредитора возникает при погашении организацией-должником задолженности по договору займа, в том числе задолженности по уплате процентов по займу.

Налог с дохода, выплачиваемого указанной организацией физлицу - новому кредитору, исчисляется и уплачивается указанной организацией, признаваемой на основании пункта 1 статьи 226 НК налоговым агентом.

Исполнение обязанностей налогового агента лицом, на которое такие обязанности не возложены НК, является неправомерным и не имеет правовых последствий в отношении требований к налоговому агенту, предусмотренных НК.