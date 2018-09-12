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Допрос в налоговой: интервью с экспертом

С допросом налогового органа может столкнуться каждый: и управляющий компании, и бухгалтер, и ИП, и наемный работник с трудовым договором. Компания «Такснет» задала несколько представителю АНП «Зенит» Гузель Валеевой на тему: как пройти допрос налоговиков без последствий.

Справка: Гузель Валеева, старший партнер в компании АНП «Зенит» с момента основания (2010). Выявляет налоговые риски и переплаты, консультирует по сложным аспектам налогообложения, в том числе по вопросам применения международных норм права. Имеет опыт успешного обращения в Конституционный Суд РФ.

Вопрос № 1. Нужно ли идти на допрос?

Налоговый инспектор может вызвать вас на допрос только повесткой. Приглашение при личной встрече или по телефону ни к чему вас не обязывают.

Часто инспекторы грозятся привести свидетеля на допрос принудительно. Не бойтесь: в налоговом законодательстве не прописаны меры, по которым вас могут заставить прийти на допрос.

Если повестка пришла, сообщите о ней работодателю.

Вопрос № 2. Нужно ли пригласить на допрос юриста?

Свидетель вправе явиться на допрос с адвокатом, со штатным или привлеченным юристом. Конституция РФ гарантирует право на получение квалифицированной юридической помощи. Участие представителя помогает свидетелю настроиться психологически и чувствовать себя увереннее.

Налоговые органы допускают участие при допросе работника и самого налогоплательщика — в лице директора, к примеру.
Если проверяющие отказываются допустить на допрос вашего представителя, укажите этот факт в протоколе. Такое замечание поможет признать допрос недействительным.

Вопрос № 3. На то стоит обратить внимание?

Часто на допросах применяют такой прием: инспектор делает акцент не на том, что его интересует, а о действительно важных вещах спрашивает как будто вскользь.

Например, на допрос вызвали рядового сотрудника. Инспектор задает вопрос о зарплате в конвертах, работник отвечает, что все чисто и готовится доказывать свои слова. Но инспектор меняет тему и спрашивает, чьими силами компания возводила объект. Работник расслабляется: «Сами строили. Никого из посторонних не видел». Этот ответ выдает работодателя.

Имейте в виду, что инспекторам рекомендуют перед допросом собирать сведения о психологических, профессиональных и моральных качествах свидетеля, выяснять политические и религиозные взгляды и ознакомиться с образом его жизни.

Это не все вопросы, на которые ответил эксперт. Полностью интервью можно прочесть здесь..

 

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