Бизнес наращивает долги перед поставщиками

Платежная дисциплина бизнеса имеет тенденцию к ухудшению.
Так, по данным Росстата, компании увеличивали просроченную задолженность перед своими поставщикам в пяти из шести месяцев I полугодия 2018 года.
По данным системы «СПАРК-Мониторинг платежей», доля компаний, своевременно рассчитывающихся со своими поставщиками, снизилась во II квартале этого года на 5 процентных пунктов до 69,2 % по сравнению с предыдущим кварталом, при этом на 5,3 процентных пункта до 10,5% возросла доля компаний с просрочкой оплаты более 60 дней.
Проблема роста просроченной задолженности весьма актуальна для бизнеса, следует из данных проводимого РСПП ежеквартального анкетирования «Состояние российской экономики и деятельность компаний». Неплатежи со стороны контрагентов как фактор, негативно влияющий на деятельность компании, в апреле-июле снова вышел на первое место: его выбрали 44,2% респондентов.
В отраслевом разрезе снижение уровня расчетов с поставщиками продемонстрировали, в частности, компании оптовой и розничной торговли, общественного питания, строительного сектора, производства пищевых продуктов, передает «Интерфакс».
Компании строительного сектора продолжают банкротиться темпами, превышающими показатели докризисного 2014 года, хотя число новых банкротств и сократилось в I полугодии текущего года до 1056 по сравнению с 1287 за аналогичный период прошлого года.
Сфера электроэнергетики также пока мало выигрывает от слабого роста экономики, есть улучшения на отдельных территориях или в отдельных группах потребителей, но изменения еще не носят системный характер, рассуждает председатель правления ассоциации «Надежный партнер» Андрей Романчук. На розничном рынке электроэнергии сохраняется высокий уровень оплаты – в среднем по России он составляет 98,8%, то есть количество дисциплинированных потребителей преобладает. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 0,4 процентных пункта.
На оптовом рынке электроэнергии и мощности задолженность выросла почти на 9 млрд рублей с начала года. Предпосылок для видимого улучшения ситуации с уровнем расчетов в отрасли до конца года нет, считают эксперты.
Но показатели текущего года остаются все же лучше прошлогодних. Если в I полугодии 2017 года просроченная дебиторская задолженность, по данным официальной статистики, находилась в диапазоне 7,2-7,3%, то в январе-июне текущего - 6,0-6,5%.
Аналогичную тенденцию показывают данные системы «СПАРК-Мониторинг платежей»: доля компаний с просрочкой оплаты более 60 дней по сравнению со вторым кварталом прошлого года снизилась на 3,7 процентных пункта.
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