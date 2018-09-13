ИП на ЕНВД не платит налог на имущество, даже если оно временно не используется

ИП на ЕНВД освобождаются от обязанности по уплате налога на имущество физических лиц в отношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности.

При этом временное неиспользование имущества в предпринимательской деятельности не может рассматриваться как использование этого имущества в целях, отличных от предпринимательской деятельности, а значит, прекращающим действие вышеуказанных налоговой льготы.

Аналогичный подход может применяться, если объект недвижимости ИП частично не используется в предпринимательской деятельности, при этом предусмотренные статьей 346.26 НК условия для освобождения всего объекта от налогообложения, оставшаяся часть которого продолжает использоваться в предпринимательской деятельности, не прекращают своё действие.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-21/16656@ от 28.08.2018.