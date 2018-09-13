Выиграв в конкурсе телепрограммы, надо будет заплатить НДФЛ. Узнайте, по какой ставке

По результатам участия в конкурсе телевизионной программы получен выигрыш. По какой ставке платить НДФЛ? Разъяснения на эту тему дал Минфин в письме № 03-04-05/58919 от 20.08.2018.

В соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 224 НК ставка НДФЛ устанавливается в размере 35% в отношении стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, указанных в пункте 28 статьи 217 НК.

В случае если конкурс в телевизионной программе проводился не в целях рекламы товаров, работ и услуг, доходы в виде стоимости выигрышей, полученных победителями такого конкурса, подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц по ставке в размере 13 %.