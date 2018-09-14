В каких случаях при сдаче уточненки штрафа не будет

Если уточненная декларация представляется в ИФНС после истечения установленного срока, то налогоплательщик освобождается от ответственности в случаях представления уточненной налоговой декларации до момента, когда налогоплательщик узнал об обнаружении налоговым органом неотражения или неполноты отражения сведений в налоговой декларации, а также ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплате суммы налога, либо о назначении выездной налоговой проверки по данному налогу за данный период, при условии, что до представления уточненной налоговой декларации он уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей пени.

Согласно письму ФНС России от 21.02.2018 № СА-4-9/3514@ направление в адрес налогоплательщика требования о предоставлении пояснений по выявленным ошибкам в налоговой декларации, по противоречиям между сведениями, содержащимися в представленных документах, по выявленным несоответствиям сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, до составления акта налоговой проверки не свидетельствует об обнаружении налоговым органом неотражения или неполноты отражения сведений в налоговой декларации, а также ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплате суммы налога.

В этой связи в случае представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации после направления в его адрес указанного требования о предоставлении пояснений при условии, что до представления уточненной налоговой декларации он уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей пени, указанный налогоплательщик не привлекается к ответственности за соответствующее правонарушение.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № АС-4-15/16075 от 20.08.2018.