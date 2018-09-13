Из платёжек ЖКХ предлагают убрать взносы на капремонт

Депутаты фракции ЛДПР Сергей Натаров и Кирилл Черкасов разработали и внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому из квитанций на оплату услуг ЖКХ должны исчезнуть строчки об оплате капремонта.

Документ планируется к рассмотрению 18 сентября, пишет «Парламентская газета».

Сейчас жильцы многоквартирных домов, имеющие задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт, лишаются льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. А это, уверены парламентарии, несправедливо.

«Предлагается не учитывать взносы на капитальный ремонт в составе платы за квартиры и коммунальные услуги. Сегодня механизм работы фонда капитального ремонта неясен для многих граждан, а в отсутствие достаточной информации, объясняющей важность системы капремонта, жильцы часто отказываются оплачивать взносы на капитальный ремонт», — пишут авторы в пояснительной записке к инициативе.

Депутаты уверены, что отказ в предоставлении льгот гражданам, имеющим задолженность по уплате взносов на капремонт, ущемляет их права. Притом что исключение взносов на капитальный ремонт из состава квартплаты не отменяет обязанность по их уплате.



Строка о капремонте появилась в платёжках в июле 2015 года. А с 1 апреля 2018 года в Подмосковье изменился порядок оплаты взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов в Московской области. Там формировать и выставлять платёжные документы будет МосОблЕИРЦ.



Что касается льгот по оплате за капремонт, то ими обладают пожилые граждане. Те, кто достиг 70-летнего возраста, оплачивают 50% необходимой суммы, а 80-летние — вообще освобождены от взносов. Инвалиды I и II групп, если они являются собственниками квартиры, также получают 50-процентную льготу. Но только в том случае, если проживают одни.



А с 1 января 2019 года льготы на капремонт будут одновременно распространяться и на пенсионеров старше 70-80 лет и для инвалидов, проживающих с ними в одной квартире. Соответствующий закон уже подписан президентом.