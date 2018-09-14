Если вы не начисляете зарплату, РСВ сдавать все равно нужно

Надо ли сдавать РСВ при отсутствии начислений в пользу физлиц? Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № БС-4-11/13691@ от 16.07.2018.



В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 419 НК плательщиками страховых взносов признаются лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физлицам, в частности организации.



Пунктом 7 статьи 431 НК предусмотрена обязанность плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физлицам, представлять в установленном порядке не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом, в налоговый орган по месту учета расчет по страховым взносам.

При этом Кодексом не предусмотрено освобождение от исполнения обязанности плательщика страховых взносов по представлению расчетов в случае неосуществления организацией финансово-хозяйственной деятельности.



Представляя расчеты с нулевыми показателями, плательщик заявляет в налоговый орган об отсутствии в конкретном отчетном периоде выплат и вознаграждений в пользу физлиц, являющихся объектом обложения страховыми взносами, и, соответственно, об отсутствии сумм страховых взносов, подлежащих уплате за этот же отчетный период.



Кроме того, нулевые РСВ позволяют налоговым органам отделить плательщиков, не производящих в конкретном отчетном периоде выплат и иных вознаграждений физлицам и не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, от плательщиков, которые нарушают установленный НК срок для представления расчетов, и, следовательно, не привлекать их к ответственности в виде штрафа.



В противном случае непредставление плательщиком в установленный срок расчетов, в том числе с нулевыми показателями, влечет взыскание штрафа, предусмотренного пунктом 1 статьи 119 НК, минимальный размер которого составляет 1 000 рублей.



Таким образом, в случае отсутствия у плательщика страховых взносов выплат в пользу физлиц в течение того или иного расчетного (отчетного) периода плательщик обязан представить в установленный срок в налоговый орган РСВ с нулевыми показателями.