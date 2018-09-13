Клерк.Ру

Депутаты отказались ужесточить ответственность коллекторов

Госдума отказалась ужесточать ответственность коллекторов за превышение полномочий, сообщает портал «Право.ru».

Авторы отклоненного законопроекта предлагали назначать коллекторам до 10 лет колонии за угрозы должникам, до 8 лет за ущерб человеку или имуществу и до 4 лет за распространение информации, порочащей честь и достоинство должника.

В ходе обсуждения Госдума сошлась на мнении, что для таких нарушений в УК уже есть статьи «Самоуправство», «Клевета», «Доведение по самоубийства», «Причинение тяжкого вреда» и другие. В результате инициативу отклонили.

Мнения

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