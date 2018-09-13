Работнику может не понравиться текст трудового договора

Суд признал отношения между работником и работодателем трудовыми и обязал работодателя заключить с работником трудовой договор. Означает ли это, что теперь работник обязан подписать любой трудовой договор, который предоставит ему работодатель или пункты заключаемого договора могут обсуждаться? Такой вопрос был задан Роструду.



Трудинспекторы пояснили, что работник вправе не соглашаться на условия трудового договора, предложенные работодателем. Договор заключается при достижении согласия между сторонами.

Такие разъяснение содержатся в Обзоре актуальных вопросов от работников и работодателей за август 2018 года.