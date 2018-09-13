Работнику может не понравиться текст трудового договора

ananasik-s, Вы писали:Листопад5, Вы писали:нам пришло письмо из центра занятости, что бы мы подав...
sv777, давно бы бросили и не заморачивались. Объясните, в чем подстава? В том, что человек три го...
ananasik-s, просто в некоторых источниках журналисты читать не умеют :) Речь об отчете региональн...
По предыдущим отчетам плюс по данным из ЕГРЮЛ и будут выписывать штрафы за СЗВ-М на одного учреди...
Над К, Вы вообще думаете что пишете и советуете. Да, знаете, имею привычку думать даже тог...
Над.К, Вы писали:ФСС обязательно оштрафует за несданную нулевую отчетность 1000 руб., ПФР за СЗВ...
Некоторые источники пишут о новом обязательном с 1 октября отчете на эту тему. Основываются на пи...
sv777, Вы писали:а СЗВ-М от количества работников? С марта 18 г. СЗВ-М сдается на уч...
Кто-нибудь сталкивался, Единственный участник был ГД, потом решил нанять другого человека для исп...
"Предполагается, что за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение пре...
sv777, давно бы бросили и не заморачивались. Объясните, в чем подстава? В том, что человек три го...
Y., Вы писали:Так как дуэли между неровней запрещены нужно, для начала, ввести градацию народонас...
А я вообще не могу понять, почему за экономические преступления сажают? Почему нельзя ограничится...
"Экономических" вообще не обязательно держать в тюрьме. За экономические преступления должны быть...
Над.К, Я уважаю Ваши знания, спасибо за терпение, но пообещав человеку, что можно бросить ОО...
Один МРОТ маловато будет.
elena.noxa, Вы писали:Какое большое поле для фантазий. Мало- ли что вносят, но это не значит, что...
Tenchic, какая форма? Нет никакой формы. И обязанности сдавать отчет нет
Не путайте политические и экономические преступления.
Буду благодарна, если объясните по пунктам. Ну а что тут объяснять, если судя по всему для...
Какое большое поле для фантазий. Мало- ли что вносят, но это не значит, что примут к рассмотрению...
Я не ропщу, просто нужно себе честно признаться, что есть овцы, а есть волки. А люди руководствую...
учет микротравм? с ума сошли. и еще обследовать до и после работы, когда появились?вечно офи...
Всё жизнь, даже при царизме политические и уголовных держали отдельно, потому что вме...
Буду благодарна, если объясните по пунктам. А то у нас получается, если булку бабуська украла, то...
yng, Вы писали:Всё это говорит о том, что мозги у наших депутатов окончательно заплыли жиром ...
Выяснять по какому закону и сумму штрафа не стала, т.к. отчетность была сдана. Ну что тут в...
id159345999, причем тут роскошь? Вы правда не понимаете, почему нужно отдельно держать убийц...
sv777, ну вот никак вы не можете понять, что нет отчета, нет данных для штрафа :) Как можно не ви...
Кто такой? Может Дуров? И может не кодекс, а код? Дуэльный кодекс, под редакцией Дурасова,...
Кстати, я только сегодня начал смотреть его (Алексея Навального) ролики на ютубе. Пока мне не к ч...
Нулевой отчет надо сдавать или как? И форму отчета где брать???
Всё это говорит о том, что мозги у наших депутатов окончательно заплыли жиром и перестали со...
Анекдот есть классный.Собирается утром ДПСник на работу. Проспал. Уже злой. Тут сын подходит: Пап...
а СЗВ-М от количества работников? С марта 18 г. СЗВ-М сдается на учредителей, вот 1 ...
Действительно, бизнес же привык к роскоши, а тут тюрьма, это же какой стресс! Это простой народ с...
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