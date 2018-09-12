Клерк.Ру

Остров Октябрьский официально стал районом Калининграда и с офшорной зоной

Депутаты Горсовета Калининграда в среду приняли решение о присвоении названия "Остров Октябрьский" . Об этом сообщает "Интерфакс"

Ранее такого географического объекта не существовало и ситуация приводила к забавной коллизии, когда первый "российский офшор" создан на несуществующем географическом объекте.

Теперь компании, желающие стать резидентами острова, смогут начать процедуру перевода в другую юрисдикцию.

  • Президент России Владимир Путин больше месяца назад подписал закон о создании специальных административных районов (САР) — офшоров на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде.
  • Иностранные компании смогут сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ и получить статус международной компании. Для предоставления такого статуса компания должна взять на себя обязательства по инвестированию в РФ не менее 50 миллионов рублей в течение полугода с даты госрегистрации, а также отвечать ряду других требований.
  • Под район с названием «остров Октябрьский» выделили часть Московского района, где расположен стадион «Калининград». Первыми переехать на Октябрьский решили UC Rusal и энергетическая «дочка» ее основного (48,13%) акционера En — компания En Holding
Мнения

Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, .


Посетить семинар по теме «Офшоры и ОЭЗ»

Все семинары по теме Офшоры и ОЭЗ