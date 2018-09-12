Остров Октябрьский официально стал районом Калининграда и с офшорной зоной

ale96433132, Вы писали:У меня жена на РЖД работает в кадрах. Вчера, пока домой ехали, рассказала ...
Я была на митинге КПРФ 2 сентября.И хоть митинг был по теме пенсионной реформы,о ней там мало кто...
Вы очень много о себе рассказали, Ни слова тут о себе я не рассказала )) А то, что Вы себе ...
Над.К, Вы писали:Бух220416, поверьте, я не искала ваши сообщения, мне это даром не надо. У меня п...
Т.е. штрафы от фондов будут, я правильно поняла? Не факт
Вот! А чтобы пенсионный стаж шел - будьте добры добровольные отчисления в ПФР. Это я сегодня по О...
Маразм крепчал... Неужели и правда наш народ достоин всего этого безобразия?...
а вот эти штрафы никакой роли при закрытии не влияют. Вы уже примите решение и перестаньте волочь...
Серьезный документ! Маленький пример текста:"Статья 45. Свойства шпаг, необходимые для годности д...
sv777, а вот эти штрафы никакой роли при закрытии не влияют. Вы уже примите решение и перестаньте...
Ужас... и на оплату такого "законотворчества" уходят деньги налогоплательщиков, заработанны...
Над.К, И все таки еще один вопрос, про ПФР, так как сейчас сдается СЗВ-М на учредителей (1 ч...
ToT, он же спец по мордобою, а не по шпагам )) Я думаю, пока законопроект дойдет до тр...
ToT, он же спец по мордобою, а не по шпагам ))
Так это же дуэльный кодекс ДурасоваКто такой? Может Дуров? И может не кодекс, а код? :-)
Я все понял!!!! Вот для чего им Монсон нужен: Чиновников можно будет вызывать на дуэль и сра...
Так это же дуэльный кодекс Дурасова. Только слово "дворянин" заменено словом "государственный или...
Никто не может предугадать, что будет завтра. Пока нет никаких проблем. И вряд ли учредитель и ди...
ни в налоговую, какие последствия могут быть Никто не может предугадать, что будет завтра....
И в чем эта неустойчивость выражается сейчас у нас? Вы это серьёзно спрашиваете?
Если декларация не сдана, не от чего считать штрафы. И посчитать по единой упрощенной декларации ...
, как они его посчитали с нулевой декларации и какая разница сдан ноль или не сдан вообще.  ...
Так декларация была сдана. А если она не сдана, то и штраф не посчитать. Хочу докопаться д...
Написать ,что нет и никогда не будет...
"объясняет ошибки..." - тоже вранье. На деле - строят предположения и требуют объяснений
За задержку нулевой единой упрощенной декларации на 1 день (уполномоченная бухгалтерия виновата)...
А как оштрафовать, если отчетность не сдана? Штраф ведь считается в процентах. За за...
Вот это настоящий патриот нашей страны ! Побольше бы таких и мы бы сразу вышли на 5 место мировых...
Алиса77, номер законопроекта на сайте, простите, Госдумы: http://sozd.duma.gov.ru/bill/547098-7
Будут, но если у компании нет ни счёта, ни деятельности, то как эти штрафы с неё получить? А по з...
А разве не будут штрафовать за несданную отчетность? А как оштрафовать, если отчетность не...
Это что, шутка? Вроде не 1 апреля
Бюджет пуст - они будут собирать деньги не только там, где они "валяются на видном месте",...
sv777, Вы писали:А разве не будут штрафовать за несданную отчетность Будут, но если у компан...
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!