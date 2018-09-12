Остров Октябрьский официально стал районом Калининграда и с офшорной зоной

Василек70 ale96433132, Вы писали:У меня жена на РЖД работает в кадрах. Вчера, пока домой ехали, рассказала ... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

Василек70 Я была на митинге КПРФ 2 сентября.И хоть митинг был по теме пенсионной реформы,о ней там мало кто... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

Над.К Вы очень много о себе рассказали, Ни слова тут о себе я не рассказала )) А то, что Вы себе ... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

Бух220416 Над.К, Вы писали:Бух220416, поверьте, я не искала ваши сообщения, мне это даром не надо. У меня п... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

Елена_N Вот! А чтобы пенсионный стаж шел - будьте добры добровольные отчисления в ПФР. Это я сегодня по О... Закон для самозанятых граждан готов и будет принят в ускоренном темпе

sv777 а вот эти штрафы никакой роли при закрытии не влияют. Вы уже примите решение и перестаньте волочь... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

Над.К sv777, а вот эти штрафы никакой роли при закрытии не влияют. Вы уже примите решение и перестаньте... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

sv777 Над.К, И все таки еще один вопрос, про ПФР, так как сейчас сдается СЗВ-М на учредителей (1 ч... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

ToT ToT, он же спец по мордобою, а не по шпагам )) Я думаю, пока законопроект дойдет до тр... Боец Джефф Монсон стал депутатом в Подмосковье

Над.К ToT, он же спец по мордобою, а не по шпагам )) Боец Джефф Монсон стал депутатом в Подмосковье

ToT Я все понял!!!! Вот для чего им Монсон нужен: Чиновников можно будет вызывать на дуэль и сра... Боец Джефф Монсон стал депутатом в Подмосковье

sv777 Никто не может предугадать, что будет завтра. Пока нет никаких проблем. И вряд ли учредитель и ди... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

sv777 Если декларация не сдана, не от чего считать штрафы. И посчитать по единой упрощенной декларации ... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

Над.К , как они его посчитали с нулевой декларации и какая разница сдан ноль или не сдан вообще. ... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

sv777 Так декларация была сдана. А если она не сдана, то и штраф не посчитать. Хочу докопаться д... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

Первоклассник Вот это настоящий патриот нашей страны ! Побольше бы таких и мы бы сразу вышли на 5 место мировых... «Без шансов на проверку». Семь цитат Михаила Мишустина

sv777 Будут, но если у компании нет ни счёта, ни деятельности, то как эти штрафы с неё получить? А по з... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?