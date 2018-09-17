Право пользования программами для ЭВМ не облагается НДС

По декларациям штраф берется по 1000 руб. за каждый месяц. О господи, чего только не узнаеш...
MissCherie, Вы писали:Волков Виктор, у Вас штрафы растут в геометрической прогрессии по несуществ...
Так что, элементарно Ватсон, находится по адресу в ЕГРЮЛ единственный участник общества, он же ди...
Волков Виктор, у Вас штрафы растут в геометрической прогрессии по несуществующим налогам?ЕСН за г...
Natali Kr, Вы писали: У меня первые три абзаца не стыкуются с последними двумя. Если это для...
Над.К, Вы писали:Так что не знаю, о чем тут всем Над.К заливает и вешает лапшу на уши, когда в НК...
Afrа, Вы писали:vladisobolev, Вы писали:Вот Анашкина замучается свою почту разгребать))) Там в лю...
Кассир проявила ангельское терпение.:)
Ответственность за непредставление СЗВ-М определяет статья 17 Закона №
27-ФЗ <О персучете в с...
Над.К, Вы писали:настаивайте о назначении пенсии на основании данных ПФР, имеете полное право. &n...
vladisobolev, Вы писали:Вот Анашкина замучается свою почту разгребать))) Там в любом случае есть ...
z_osen, Вы писали:мне еще очень интересно, что все обязаны иметь электронные почты и высылать отч...
Старый ворчун, Вы писали:ToT, Вы писали:Ну и мы, кстати, ситуацию разъяснили довольно быстр...
ToT, Вы писали:Но Главбух же первым запустил эту страшилку про "новый" отчет? Не знаю, не в...
Так что не знаю, о чем тут всем Над.К заливает и вешает лапшу на уши, когда в НК ясно написано, ч...
Волков Виктор, а вы, видимо, тролль.
)))) Мне ежедневно с мегафона на мтс звонят - не обламываются! )
старость - не радость. Купюра здесь ни причем
БСО они выдают, а что платят, что не платят Пффф.. может если в Дом Быта принести чайник от...
Согласно требования, следует представить: Согласно чему – в русском языке предлог “согл...
Над.К, Вы писали:ФСС обязательно оштрафует за несданную нулевую отчетность 1000 руб., ПФР за СЗВ...
Еще есть абсолютно дурацкая купюра 2000. и почему вдруг эта купюра стала дурацкой? &nb...
ЛенаВ, Вы писали:Так до 15? или до 1? то есть до 01.10 за 3 квартал? Задайте свой вопр...
Зачем было С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет.а через пару дней М...
настаивайте о назначении пенсии на основании данных ПФР, имеете полное право. Какие данные?...
Прям удивительно, что автоматы сделанные 5 - 10 лет назад их не принимают.. Это вы пр...
ToT, Вы писали:Ну и мы, кстати, ситуацию разъяснили довольно быстро: https://www.klerk...
z_osen, Вы писали:еще каким образом, когда к тебе домой приходят, они предлагают расплатиться на ...
еще каким образом, когда к тебе домой приходят, они предлагают расплатиться на месте??? на пороге
natalisa52, Вы писали: А приставы тогда зачем? Наш дом -наша крепость превратилась в проходн...
А приставы тогда зачем? Наш дом -наша крепость превратилась в проходной двор... Ордера...
1. Начните с того, что проверьте резюме на орфографические ошибки. Особенно, если ваша должность ...
фильтр на РСВ поставить по дате рождения и вуаля... но нееет надо новый отчет придумать, следующи...
"Одна тысяча пятьсот семьсот сорок рублей. У меня так на табле написано." Это говорит об окончате...
У меня первые три абзаца не стыкуются с последними двумя. Если это для оперативно - розыскн...
z_osen, Вы писали:чудеса какие, налоговая имеет право изымать имущество (даже телефон), просто во...
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