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Право пользования программами для ЭВМ не облагается НДС

На основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 НК передача прав на использование программы для ЭВМ на основании лицензионного (сублицензионного) договора не подлежит налогообложению НДС.

При этом в целях освобождения от НДС способ передачи прав на такое программное обеспечение указанным подпунктом не устанавливается.

Учитывая изложенное, услуги по возмездному предоставлению права пользования программным продуктом на основании лицензионного договора посредством предоставления удаленного доступа к нему освобождаются от налогообложения НДС.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-14/63016 от 04.09.2018.

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