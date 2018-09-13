В офшоре на острове Русский зарегистрировали первого резидента

В специальном административном районе (САР) на острове Русский зарегистрировали первого резидента, сообщил РИА Новости глава Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) Денис Тихонов.

Им стала ранее находившаяся под кипрской юрисдикцией компания «Финвижн Холдингс», единоличный бенефициар которой — Артем Аветисян.

«Компания — основной акционер банка „Восточный“ — опорного банка на Дальнем Востоке. Это говорит о том, что созданы комфортные условия для возврата в Россию капитала», — отметил Тихонов.

По его словам, еще ряд компаний заинтересовались режимом САР и возможностью перехода из иностранной юрисдикции на остров Русский.

Как рассказал Тихонов, иностранный инвестор, получив статус международной компании и заключив договор о деятельности в САР, за полгода должен вложить в территорию не менее 50 миллионов рублей. Он отметил, что таким образом корпорация способствует развитию финансового сектора.

Второй российский офшор расположен на острове Октябрьский в Калининграде, но с ним возникли сложности - оказалось, что такого географического объекта как «остров Октябрьский» не существовало.