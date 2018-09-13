Что будет с вкладами, если США запретит российским банкам расчеты в долларах

Банковский сектор России сможет справиться с последствиями введения США новых санкций, которые один из разработчиков законопроекта сенатор Линдси Грэм назвал «адскими», уверен глава ВТБ Андрей Костин.

В интервью телеканалу Bloomberg Костин рассказал, что хотя проект санкционного закона пока не одобрен ни одной из палат к​онгресса США, в ВТБ готовятся к любому повороту событий и рассчитывают на поддержку ЦБ и правительства.

«Я не буду сейчас раскрывать всех планов — на то они и планы. Но у нас есть ряд мер, которые позволят нам защитить наших клиентов, наших вкладчиков», — сказал Костин.

По его словам, часть мер призвана защитить интересы владельцев вкладов в долларах в случае введения властями США фактического запрета на использование российскими банками своей национальной валюты. Сути этих мер Костин не раскрыл, однако из его ответа следует, что возврат средств с долларовых вкладов​ может быть произведен в другой валюте.

«Я убежден, что все клиенты всех банков смогут получить назад свои деньги. Это принципиальный момент. Как это будет сделано, в какой валюте — это уже другой вопрос», — сказал глава ВТБ.

Костин также отметил, что в ВТБ пока не зафиксировали повышенного оттока средств с долларовых вкладов. РБК напоминает, что в мае 2018 года Костин говорил, что в ВТБ подготовлены планы действий на тот случай, если ситуация с санкциями продолжит ухудшаться.