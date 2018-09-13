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Налоговики вводят в заблуждение по срокам уплаты страховых взносов. По незнанию или намеренно?

Пресс-службы региональных управлений ФНС регулярно публикуют напоминания о тех или иных налоговых сроках — сдачи деклараций, уплаты налогов, взносов и сборов и т.д.

Однако иногда такие заметки вызывают недоумение и задаешься вопросом — кто их пишет.

12 сентября сразу два УФНС, Чувашское и Красноярское, «порадовали» работодателей напоминанием о том, что истекает срок уплаты страховых взносов за август. Только почему-то дата у них указана не та, которая следует из норм Налогового кодекса.

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Что ж, проводим краткий ликбез для пресс-службы этих управлений.

Согласно пункту 3 статьи 431 Налогового кодекса,  сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц, подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа следующего календарного месяца.

15 сентября выпадает на выходной день, субботу. В соответствии с пунктом 7 статьи 6.1 Налогового кодекса, в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством РФ выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Таким образом, срок уплаты страховых взносов за август месяц истекает не 14 сентября, а 17, в понедельник.

Хочется надеяться, что путаница в датах только в заметках на сайтах налоговиков, а не в их программах, считающих пени за несвоевременную уплату.

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