Пробелы в лицевом счете в ПФР – что делать?

Индивидуальный лицевой счет (ИЛС) есть у каждого гражданина, зарегистрированного в Пенсионном фонде. В нем содержится информация о страховом стаже, заработной плате, страховых взносах уплаченных работодателем, а также о дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию. Все сведения в нем основаны на данных, которые поступили от работодателей.
Однако не все работодатели добросовестно исполняют свои обязанности. О том, что делать в случае обнаружения пробелов в ИЛС, рассказали в ПФР Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Почему сведений не хватает?
В основном у граждан не хватает периодов службы в армии, «нестраховых» периодов (уход за детьми, уход за нетрудоспособным инвалидом) и периодов работы до регистрации в системе персонифицированного учета.
Как дополнить лицевой счет, если сведений недостаточно?
Обратиться в Управление ПФР с просьбой дополнить лицевой счет, и представить подтверждающие документы о «нестраховых» периодах и факте трудовой деятельности.
Какие документы могут быть представлены?
Периоды работы подтверждаются трудовой книжкой. Если её нет или в ней содержатся неправильные, неточные или неполные сведения, в подтверждение принимаются:
- трудовые договоры;
- справки, выдаваемые работодателем или архивными учреждениями.
Иные «нестраховые» периоды можно подтвердить:
- военным билетом (справкой из военкомата о периоде прохождения военной службы);
- свидетельством о рождении детей.
При представлении свидетельства о рождении, необходимо приложить документ о дожитии ребенка до 3-х лет (СНИЛС, если не менялась фамилия), копию паспорта или свидетельство о браке).
Какие нюансы нельзя упускать?
Документы, подтверждающие периоды работы должны содержать:
- номер и дату выдачи;
- ФИО и дату рождения работника;
- период работы;
- профессию (должность);
- основания выдачи (приказы, лицевые счета и другие документы).
Если вы сомневаетесь в достоверности сведений, зафиксированных на вашем лицевом счете, вы можете обратиться в свое Управление ПФР за разъяснениями. Адреса и часы работы УПФР размещены на официальном сайте Пенсионного фонда.
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