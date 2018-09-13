Пробелы в лицевом счете в ПФР – что делать?

Индивидуальный лицевой счет (ИЛС) есть у каждого гражданина, зарегистрированного в Пенсионном фонде. В нем содержится информация о страховом стаже, заработной плате, страховых взносах уплаченных работодателем, а также о дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию. Все сведения в нем основаны на данных, которые поступили от работодателей.

Однако не все работодатели добросовестно исполняют свои обязанности. О том, что делать в случае обнаружения пробелов в ИЛС, рассказали в ПФР Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Почему сведений не хватает?

В основном у граждан не хватает периодов службы в армии, «нестраховых» периодов (уход за детьми, уход за нетрудоспособным инвалидом) и периодов работы до регистрации в системе персонифицированного учета.

Как дополнить лицевой счет, если сведений недостаточно?

Обратиться в Управление ПФР с просьбой дополнить лицевой счет, и представить подтверждающие документы о «нестраховых» периодах и факте трудовой деятельности.

Какие документы могут быть представлены?

Периоды работы подтверждаются трудовой книжкой. Если её нет или в ней содержатся неправильные, неточные или неполные сведения, в подтверждение принимаются:

трудовые договоры;

справки, выдаваемые работодателем или архивными учреждениями.

Иные «нестраховые» периоды можно подтвердить:

военным билетом (справкой из военкомата о периоде прохождения военной службы);

свидетельством о рождении детей.

При представлении свидетельства о рождении, необходимо приложить документ о дожитии ребенка до 3-х лет (СНИЛС, если не менялась фамилия), копию паспорта или свидетельство о браке).

Какие нюансы нельзя упускать?

Документы, подтверждающие периоды работы должны содержать:

номер и дату выдачи;

ФИО и дату рождения работника;

период работы;

профессию (должность);

основания выдачи (приказы, лицевые счета и другие документы).

Если вы сомневаетесь в достоверности сведений, зафиксированных на вашем лицевом счете, вы можете обратиться в свое Управление ПФР за разъяснениями. Адреса и часы работы УПФР размещены на официальном сайте Пенсионного фонда.