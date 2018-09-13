Плата за вывоз мусора может вырасти в десятки раз

Сумма в платёжках ЖКХ за вывоз мусора может вырасти в 50 и более раз, заявил председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов 13 сентября на пленарном заседании в Госдуме.

«Реформа обращения с отходами, или мусорная реформа, буксует сегодня. Чуть менее года назад мы приняли пакет инициатив, которые поставили Россию в один ряд с самыми развитыми странами в этой сфере. Например, обязали согласовывать с гражданами территориальные схемы размещения отходов. При этом после проведённого нами мониторинга стало очевидно, что в связи с изменениями вырастет размер тарифов региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами», — передает слова Бурматова «Парламентская газета».

Он отметил, что уже обращался в ФАС по этому поводу, но внятного ответа не получил: «Мне объяснили, что с 2017 года занимаются анализом, но результатов пока нет». Тогда на площадке думского Комитета по экологии была организована собственная мониторинговая платформа, и за две недели её работы удалось собрать достоверные сведения.

«Мы анализировали данные для семьи из трех человек, которая проживает в трехкомнатной квартире. Так вот, в некоторых регионах для такой семьи плата может вырасти в десятки раз и составить порядка 13 тысяч рублей», — отметил Бурматов.

По его словам, например, в Ямало-Ненецком автономном округе плата может вырасти в 33 раза, в Ингушетии — в 18,5 раз, в Курганской области — в 8 раз, в Республике Коми — в 5 раз. Депутат добавил, что результаты мониторинга будут переданы в ФАС.

Кроме того, по его словам, никто не согласует с гражданами территориальные схемы размещения отходов, при том, что это записано в законе, и за полгода на эти цели в регионы было выделено порядка 500 миллионов рублей: «Говорят, что у них нет необходимого подзаконного акта Правительства».