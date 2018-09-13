Досрочное увольнение при сокращении возможно только с обоюдного согласия

Автор - молодец.А банки - жлобы!50000 на 200000 кредит - это верх наглости!
Аноним, Вы писали:Не паникуйте раньше времениНадо быть Идиотом, что паниковать по поводу тог...
sunflower_tk, Вы писали:Из двух зол выбирают только те, кто Добра не видит. А где вы видите...
А по сравнению с 1913 годом?!
ale96433132, Вы писали:Карточки сейчас блокируют по куче причин!У меня все везде лайкают и что-то...
Нет отчета-нет штрафа. Для того и придумала налоговая ликвидацию за счет налоговой. Поверьте все ...
Василек70, Вы писали:Я была на митинге КПРФ 2 сентября.И хоть митинг был по теме пенсионной рефор...
13 000 в год? Или в месяц?Даже если в месяц, 1000 руб на мусор...
ПФ выпишет штраф за не сданный СЗВ-М по ст.17 27-ФЗ- 500 руб и на руководителя по ст15.33.2...
Спасибо, но подстава под штраф я имела ввиду. .ПФ выпишет штраф за не сданный СЗВ-М&n...
ananasik-s, Вы писали:Листопад5, Вы писали:нам пришло письмо из центра занятости, что бы мы подав...
sv777, давно бы бросили и не заморачивались. Объясните, в чем подстава? В том, что человек три го...
ananasik-s, просто в некоторых источниках журналисты читать не умеют :) Речь об отчете региональн...
По предыдущим отчетам плюс по данным из ЕГРЮЛ и будут выписывать штрафы за СЗВ-М на одного учреди...
Над К, Вы вообще думаете что пишете и советуете. Да, знаете, имею привычку думать даже тог...
Над.К, Вы писали:ФСС обязательно оштрафует за несданную нулевую отчетность 1000 руб., ПФР за СЗВ...
Некоторые источники пишут о новом обязательном с 1 октября отчете на эту тему. Основываются на пи...
sv777, Вы писали:а СЗВ-М от количества работников? С марта 18 г. СЗВ-М сдается на уч...
Кто-нибудь сталкивался, Единственный участник был ГД, потом решил нанять другого человека для исп...
"Предполагается, что за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение пре...
sv777, давно бы бросили и не заморачивались. Объясните, в чем подстава? В том, что человек три го...
Y., Вы писали:Так как дуэли между неровней запрещены нужно, для начала, ввести градацию народонас...
А я вообще не могу понять, почему за экономические преступления сажают? Почему нельзя ограничится...
"Экономических" вообще не обязательно держать в тюрьме. За экономические преступления должны быть...
Над.К, Я уважаю Ваши знания, спасибо за терпение, но пообещав человеку, что можно бросить ОО...
Один МРОТ маловато будет.
elena.noxa, Вы писали:Какое большое поле для фантазий. Мало- ли что вносят, но это не значит, что...
Tenchic, какая форма? Нет никакой формы. И обязанности сдавать отчет нет
Не путайте политические и экономические преступления.
Буду благодарна, если объясните по пунктам. Ну а что тут объяснять, если судя по всему для...
Какое большое поле для фантазий. Мало- ли что вносят, но это не значит, что примут к рассмотрению...
Я не ропщу, просто нужно себе честно признаться, что есть овцы, а есть волки. А люди руководствую...
учет микротравм? с ума сошли. и еще обследовать до и после работы, когда появились?вечно офи...
Всё жизнь, даже при царизме политические и уголовных держали отдельно, потому что вме...
Буду благодарна, если объясните по пунктам. А то у нас получается, если булку бабуська украла, то...
yng, Вы писали:Всё это говорит о том, что мозги у наших депутатов окончательно заплыли жиром ...
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