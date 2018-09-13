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Досрочное увольнение при сокращении возможно только с обоюдного согласия

Работодатель за 2 месяца уведомил работника о сокращении штата. Сотрудник попросил уволить его по сокращению до истечения срока предупреждения об увольнении. Работодатель согласился уволить его за 1 месяц до даты, указанной в уведомлении о сокращении. Может ли работодатель впоследствии передумать, отозвать свое решение о досрочном увольнении по сокращению и уволить в указанный в уведомлении о сокращении день?

Разъяснения по этому вопросу дал Роструд в обзоре за август 2018.

Трудинспекторы пояснили, что если одна из сторон трудового договора (работник или работодатель) не согласна с увольнением до истечения срока увольнения в связи с сокращением численности или штата организации, то такое досрочное увольнение будет невозможно.

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