Досрочное увольнение при сокращении возможно только с обоюдного согласия

Работодатель за 2 месяца уведомил работника о сокращении штата. Сотрудник попросил уволить его по сокращению до истечения срока предупреждения об увольнении. Работодатель согласился уволить его за 1 месяц до даты, указанной в уведомлении о сокращении. Может ли работодатель впоследствии передумать, отозвать свое решение о досрочном увольнении по сокращению и уволить в указанный в уведомлении о сокращении день?

Разъяснения по этому вопросу дал Роструд в обзоре за август 2018.



Трудинспекторы пояснили, что если одна из сторон трудового договора (работник или работодатель) не согласна с увольнением до истечения срока увольнения в связи с сокращением численности или штата организации, то такое досрочное увольнение будет невозможно.