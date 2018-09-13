Ментальность россиян — проблема российских компаний

Национальная культура россиян является причиной проблем российских компаний. Так считает профессор Мичиганского университета, автор бестселлера «Дао Toyota» Джеффри Лайкер. Согласие жителей России на плохое обслуживание позволяет компаниям не работать над повышением уровня работы с клиентами.

«Россия — страна, которая строится сверху вниз: люди у вас восхищаются сильными, жесткими лидерами, — отметил Лайкер. — При этом вы не привыкли ждать от компаний высокого уровня сервиса: при советской власти люди подолгу стояли в очередях, чтобы купить бытовые товары, и русские подсознательно согласны на плохое обслуживание, лишь бы приобрести то, что вам нужно. Как следствие, и сами компании не стремятся улучшить процессы и работу с клиентом».

Такая ситуация мешает внедрению в компаниях принципов бережливого производства, что влечет за собой негативные последствия для самих компаний и для экономики страны в целом.

По мнению Джеффри Лайкера, менталитет в России неоднороден: «в Москве ментальность другая, чем в России в целом, а у отдельных слоев москвичей — своя собственная».