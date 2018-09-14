Бизнесмены сдают в МВД уведомления на иностранцев. Но как это доказать?

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров встал на защиту прав представителей гостиничного бизнеса, связанных с регистрацией иностранных граждан, временно пребывающих на территории России.

К бизнес-омбудсмену за защитой своих прав обратился предприниматель, в жалобе которого указывалось, что уполномоченные органы МВД по миграционному учёту, не делают отметки о получении документов от юрлиц о прибытии и убытии иностранных граждан из гостиниц. Законодательством такая обязанность миграционных органов не предусмотрена.

В связи с этим могла сложиться ситуация, при которой юрлицо – собственник гостинцы, не сможет доказать, что уведомило в установленный законом срок уполномоченные органы об убытии иностранных граждан, проживавших в гостинице.

В свою очередь нарушение сроков уведомления является административным составом и влечёт наложение серьёзных штрафов, как на должностное, так и на юридическое лицо.

Бизнес-омбудсмен обратился в ГУ МВД с просьбой содействия решению данного вопроса.

В результате проведённой работы руководству УВМ ГУ МВД России по Челябинской области рекомендовано сотрудникам подразделений по вопросам миграции территориальных отделов МВД России по Челябинской области фиксировать факты подачи представителями организаций, оказывающих гостиничные услуги, отрывных частей бланков уведомлений о прибытии в локальных актах по делопроизводству.

«Данные действия позволят в будущем избежать ситуаций, при которых компании не смогут доказать свою добросовестность при соблюдении законодательства о миграционном учёте в сфере гостиничного бизнеса. Считаю, что это очень важная мера, с учетом объема работ, предстоящего сфере гостеприимства в связи с планируемым проведением саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году», – отметил бизнес-омбудсмен Александр Гончаров.