Что надо учесть при регистрации нового юрадреса

В случае намерения регистрировать юридическое лицо по адресу, который может быть признан массовым, следует иметь подтверждающие документы, поясняет служба бизнес-омбудсмена.

К таким документам относятся, например, договор аренды в отношении помещения, расположенного по адресу, гарантийное письмо собственника помещения о том, что он не возражает против регистрации юрлица по указанному адресу.

Кроме того необходимо обеспечить связь с юридическим лицом по адресу регистрации посредством получения корреспонденции.

За помощью к бизнес-омбудсмену обратилась компании из Москвы, которая, подав в ИФНС №46 форму Р13001 о смене юрадреса, получила отказ.

Поводом послужила информация, полученная из ИФНС № 13 по г. Москве, о недостоверности адреса (места нахождения) организации.

После обращения бизнес-омбудсмена УФНС поручило провести проверку адреса. Сотрудники ИФНС № 13 выехали на место и обнаружили в помещении офисную мебель, оргтехнику, компьютеры, что свидетельствует о ведении обществом хозяйственной деятельности по заявленному адресу. Был опрошен гендиректор ООО.

Доказательств, неполучения Обществом корреспонденции по адресу, указанному в заявлении, инспекцией не представлено.

Таким образом, принимая во внимание неустановление признаков (фактов) наличия доказательств, указывающих на представление Обществом недостоверных сведений об адресе, Управлением ФНС по городу Москве отменено решение об отказе в госрегистрации изменений юрадреса организации.