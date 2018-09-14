Во время ЧМ-2018 иностранцы в России активно расплачивались картами

Иностранцы, оплачивая картами покупки и услуги в России, потратили в первом полугодии текущего года более 144 млрд рублей. При этом большая часть этих средств (89 млрд рублей) пришлась именно на II квартал, что связано в том числе с активностью гостей нашей страны во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Для сравнения: в II квартале прошлого года активность по картам иностранных граждан в России составила около 52 млрд рублей, свидетельствует статистика Банка России.

Граждане России также активно пользовались картами в январе–июне текущего года при оплате покупок и сервисов на территории России. Три четверти всех операций по картам пришлось именно на такие транзакции. При этом средний чек по ним снизился до 863 рублей – с 906 рублей годом ранее. Данный тренд сохраняется на протяжении последних лет и связан как с развитием сети приема карт, так и с популяризацией среди населения банковских карт именно в качестве платежного средства.

Всего по итогам отчетного периода российскими банками было выпущено 269 млн карт, сообщает пресс-служба ЦБ.