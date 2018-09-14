Отслеживать местонахождение граждан по данным их мобильников можно будет без решения суда

В Госдуму внесен законопроект № 546865-7, цель которого – способствовать оперативному поиску пропавших людей путем определения местоположения принадлежащих им мобильных устройств на основе геолокационных данных.

Доступ оперативно-розыскных служб к сведениям о месте нахождения граждан за счет информации, передаваемой операторам их мобильными телефонами, будет упрощен.

Решения суда для этого дожидаться не потребуется, будет достаточно мотивированного постановления руководителя соответствующего органа.

В законе «О связи» предлагается закрепить, что согласие абонента на передачу третьим лицам сведений о себе может выражаться, в частности, дистанционно через Интернет.

Указанный способ получения согласия актуален в ситуациях, когда абонент не может явиться в офис оператора связи. Например, находясь в труднодоступной местности, в том числе в ночное время, и при этом в зоне действия сети связи, абонент сможет дистанционно выразить согласие на передачу сведений о своем местоположении для содействия поиску оперативным спасательным отрядам.